Κοζάνη: Κρίσιμες ώρες για τη 17χρονη κόρη γιατρού – Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μια 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 το πρωί στο κέντρο της πόλης. Η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γνωστού ιατρού της περιοχής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, η κλινική εικόνα της 17χρονης κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει κάταγμα κρανίου με εκτεταμένο αιμάτωμα και ολική ρήξη τυμπάνου, ενδεικτική της σφοδρότητας της πτώσης.

Ενώ η μαθήτρια δίνει τη δική της μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της, οι αρχές αλλά και η οικογένεια αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα κρίσιμα λεπτά.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης, ενώ αναμένεται η συλλογή μαρτυριών και οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία της υγείας της 17χρονης όσο και για το πόρισμα των ερευνών.

