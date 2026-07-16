Κοζάνη: Οστά εντοπίστηκαν σε εκσκαφή σε πλατεία - «Πάγωσαν» οι εργασίες

Οστά και κεραμικά αντικείμενα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφής στην πλατεία Αλώνια της Κοζάνης. Οι εργασίες στο σημείο «πάγωσαν» μέχρι να ληφθούν οι απαντήσεις από το εργαστήριο όπου εστάλησαν τα οστά και να διαπιστωθεί εάν ανήκουν σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με νεκροταφείο βυζαντινής εποχής.

Η δημοτική αρχή αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη, για αυτές τις περιπτώσεις διαδικασία, με την αρχαιολογική υπηρεσία να αναλαμβάνει την περαιτέρω διερεύνηση.