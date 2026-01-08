Κοζάνη: Παρίστανε τον εθελοντή γιατρό και απέσπασε πάνω από 7.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης

Σοκάρει νέα υπόθεση απάτης σε βάρος μια 43χρονης που εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας στην Κοζάνη, κατά την οποία ένας 36χρονος άντρας απέσπασε πάνω από 7.000 ευρώ, παριστάνοντας τον εθελοντή γιατρό.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος μιας γυναίκας 49 ετών και ενός άνδρα ηλικίας 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη κατά εξακολούθηση.

Όπως κατήγγειλε η 43χρονη, το διάστημα από 11-10-2025 έως 10-11-2025 εξαπατήθηκε, από άγνωστο άνδρα που την προσέγγισε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, προσποιούμενος τον εθελοντή ιατρό, που προσφέρει βοήθεια σε άτομα στη Συρία, που την έχουν ανάγκη.

Ο 36χρονος, εκμεταλλευόμενος τα αισθήματα συμπόνιας που προκάλεσε στην 43χρονη και προσποιούμενος ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου να φύγει από τη Συρία, την έπεισε να του δώσει χρηματικό ποσό των 7.200 ευρώ, μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ μέσω προπληρωμένων καρτών, τις οποίες εξαργύρωσε.

Μετά από έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των κατηγορούμενων, οι οποίοι είναι κάτοχοι των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρθηκε μέρος του χρηματικού ποσού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.