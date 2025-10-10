Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη του δολοφόνου με το τσεκούρι - «Μου είπε ότι τώρα έχει σειρά ο επόμενος»

Ανατριχιαστικές λεπτομέρεις ήρθαν στο φως για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με τσεκούρι τον Ιούλιο του 2020 στην Κοζάνη, κατά την διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας από τους μάρτυρες.

Η ακρόαση της υπόθεσης που αφορούσε ένα νεκρό υπάλληλο της ΔΟΥ Κοζάνης και άλλους τρεις τραυματίες, ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) μετά από μεγάλη καθυστέρηση, όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr.

Μια από τις υπαλλήλους που δέχθηκε χτυπήματα από τον δράστη με το τσεκούρι, καταθέτοντας την μαρτυρία της ανέφερε: «Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος».

Άλλη υπάλληλος καταγγέλει πως ο μόνος λόγος που είναι ζωντανή σήμερα, ήταν το ένστικτο ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της και έτσι πάλεψε ώστε να μην δεχθεί άλλο χτύπημα από τον δράστη.

«Έπιασα τη λαβή και πάλευα. Τον χτυπούσα στα πόδια. Αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ», εξομολογήθηκε ητραυματίας υπάλληλος προσθέτοντας πως δεν γύρισε ποτέ ξανά στην υπηρεσία της και ζήτησε μετάθεση.

Η συγκεκριμένη υτπάλληλος έμεινε στο σπίτι της, κατάκοιτη για 3 μήνες, καθώς οι γιατροί της έλεγαν πως τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα τόσο στο κεφάλι όσο και στην σπονδυλική στήλη.

Ανατριχιαστικές ήταν και οι φράσεις που ξεστόμισε ο δράστης στον διευθυντή της ΔΟΥ και τον υπάλληλο καθαριότητας, όπως αναφέρεται στις μαρτυρίες τους στη δίκη:

«Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος», ήταν όσα είπε ο δράστης σε εκείνους, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να τον αφοπλίσουν. Παράλληλα σημείωσαν πως ο δράστης ήθελε να σκοτώσει.

Άλλη υπάλληλος τόνισε πως ο δράστης κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο.

Ο αμείλικτος δράστης δεν δίστασε να απειλήσει και τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο για να τον συλλάβουν.

Κατά την κατάθεσή τους, είπαν πως ο δράστης τους απείλησε λέγοντας:«ένας εφοριακός λιγότερος, τώρα έρχεται η σειρά σας».

Η συνήγορος του δράστη με το τσεκούρι που ορίστηκε από το κράτος, ζήτησε την εφαρμογή του ελαφρυντικού «εν βρασμώ ψυχής».

Το δικαστήριο διέκοψε την δίκη, όριζοντας νέα ημερομηνία για τις 15/10 με τον κατηγορούμενο να δηλώνει πως αποδέχεται τις πράξεις του αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.