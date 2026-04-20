Κοζάνη: Τραυματισμός 6χρονου σε νηπιαγωγείο - Μεταφέρθηκε επειγόντως στο Ιπποκράτειο

Ανησυχία επικράτησε στην Κοζάνη μετά από ατύχημα που είχε αγόρι 6 ετών το μεσημέρι της Δευτέρας, στον χώρο του νηπιαγωγείου του, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα έγινε μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το Kozanimedia, για την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με συμβολή των ομάδων «Ζ», «Δίας», καθώς και της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε παιδί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την Κοζάνη, έφτασε στα Μάλγαρα στις 15.24 και από εκεί, με τη βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων, κατάφερε να φτάσει στο Ιπποκράτειο στις 15.42.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως οι πρώτες εξετάσεις του παιδιού δεν δείχνουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.