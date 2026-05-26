Κρατικό Νίκαιας: Έκανε φτερά ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ - Άγνωστοι το αφαίρεσαν από το νοσοκομείο

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κλοπής καταγράφηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν ιατρικό εξοπλισμό υψηλής αξίας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες μπήκαν σε γραφείο του νοσοκομείου και κατάφεραν να αποσπάσουν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, η αξία του οποίου εκτιμάται στις 25.000 ευρώ, πριν αποχωρήσουν από το σημείο χωρίς να εντοπιστούν.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι κινήθηκαν εντός των εγκαταστάσεων χωρίς να κινήσουν υποψίες σε εργαζόμενους ή στο προσωπικό ασφαλείας. Μαρτυρίες αναφέρουν πως κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό την ώρα της κλοπής.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι η πρόσβαση στο γραφείο έγινε χωρίς εμφανή σημάδια παραβίασης, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν έρευνες στους χώρους του νοσοκομείου, ενώ ειδικά κλιμάκια συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα ευρήματα από το σημείο όπου φυλασσόταν το μηχάνημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών, με τις Αρχες να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και το ενδεχόμενο οργανωμένης κλοπής με σκοπό τη μεταπώληση του πανάκριβου ιατρικού εξοπλισμού.