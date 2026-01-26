«Κρατήρας» από σπασμένο αγωγό της ΕΥΔΑΠ στα Μελίσσια: Έκλεισε η λεωφόρος Δημοκρατίας

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στα Μελίσσια η θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας» στη μέση του δρόμου.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, λόγω της καθίζησης, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και προσωπικό του Δήμου που ρυθμίζει την κυκλοφορία.
Σε σχετική ενημέρωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι λόγω θραύσης και καθίζησης του οδοστρώματος σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η μειωμένη βάρδια, το διάλειμμα των πέντε και η μακάβρια διαδικασία ταυτοποίησης
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
- Πότε και πού θα «χτυπήσουν» δύο νέα κύματα κακοκαιρίας: Τι θα γίνει στην Αττική - Ανεβαίνει η θερμοκρασία
- Ιωάννα Τούνη για revenge porn: «Ντρέπεται και η ντροπή - Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι έχει στραβισμό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.