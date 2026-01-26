«Κρατήρας» από σπασμένο αγωγό της ΕΥΔΑΠ στα Μελίσσια: Έκλεισε η λεωφόρος Δημοκρατίας

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στα Μελίσσια η θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας» στη μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, λόγω της καθίζησης, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, με συνέπεια να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη συνδρομή εκσκαφέα για την αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και προσωπικό του Δήμου που ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Σε σχετική ενημέρωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι λόγω θραύσης και καθίζησης του οδοστρώματος σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.