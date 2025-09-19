Κραυγή αγωνίας των αγροτών της Κρήτης για τη λειψυδρία: Ξεραίνονται ακόμα και οι ελιές

Μάστιγα συνιστά φέτος η λειψυδρία για τους αγρότες της νοτιοανατολικής Κρήτης, καθώς λόγω της έλλειψης νερού και άρδευσης, σε συνδυασμό με τις σταθερά υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και ανθεκτικές καλλιέργειες όπως η ελιά, αργοπεθαίνουν.

Όπως αναδεκνύει ο ΣΚΑΙ, οι αγρότες του νησιού βλέπουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως ελιές και οπωροκηπευτικά, να μην ευδοκιμούν, καθώς δεν έχει βρέξει τα τελευταία δύο χρόνια όσο χρειάζεται.

Σκέφτονται μάλιστα να εγκαταλείψουν τους τόπους τους, καθώς η ζημία που υφίστανται δεν αξίζει ούτε τους κόπους μίας ζωής.

Καλούν τώρα την πολιτεία να παρέμβει άμεσα, προκειμένου να υπάρξουν οι υποδομές που θα επέτρεπαν τη σωστή άρδευση. Στο χωριό της Βιάννου, το πρόβλημα φτάνει πέρα από τις καλλιέργειες, καθώς η ξηρασία έχει στερέψει τις γεωτρήσεις της κοινότητας, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.