Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο που έπεσε στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη άντρας που του πούλησε αλκοόλ

Σοβαρές οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της πτώσης του 17χρονου Βρετανού τουρίστα, από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, καθώς η κατάσταση της υγείας ρου κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, ο 17χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, με πολλαπλά τραύματα, στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού, με τους γιατρούς να ελπίζουν σε ένα «θαύμα».

Παράλληλα, εξελίξεις υπάρχουν και στο ποινικό κομμάτι, καθώς συνελήφθη από τις αρχές ένας 37χρονος άνδρας.

Χαλάνδρι: Πήραν αλκοόλ με πλαστές ταυτότητες

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν υπάλληλο περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 05:00 ένας 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.