Χαλάνδρι: 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου - Νοσηλεύεται πολυτραυματίας

Ανήλικος βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε στο κενό περί τις 05:00 το πρωί σήμερα, Παρασκευή (03/07), και το σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Ο νεαρός, που μάλλον είχε έρθει στη χώρα μας στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, φαίνεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως πρόκειται για ατύχημα, με τον 17χρονο να ζαλίζεται και να πέφτει, ωστόσο διενεργείται σχετική έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται πολυτραυματίας.

Οι γιατροί, κατά την ίδια πηγή, δεν εκφράζουν φόβους για τη ζωή του.