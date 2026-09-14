Κρήτη: 17 ημερών βρέφος στο νοσοκομείο με κρανιογεκεφαλικές κακώσεις - Συνελήφθη η 18 χρονη μητέρα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, καθώς ένα 17 ημερών βρέφος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, χθες, το απόγευμα της Κυριακής (13/9), από τα Χανιά, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, χρειάστηκε η μεταφορά στο Βενιζέλειο.

Το νεογνό μεταφέρθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές της περιγραφές, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οφείλονταν σε πτώση του, την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της δεν επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα των εξετάσεων και η ίδια αρχικά προσήχθη και εν συνεχεία συνελήφθη. Φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι κάτω από ψυχολογική πίεση , χτύπησε με τα χέρια στις παρειές το νεογνό.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.