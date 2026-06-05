Κρήτη: 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό της σε μπαρ στα Μάλια - Συνελήφθη 19χρονος

Μία 18χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία έκανε καταγγελία κατά 19χρονου συμπατριώτη για βιασμό σε μπαρ στην περιοχή των Μαλίων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το cretalive.gr, η νεαρή σημείωσε πως διασκέδαζε στο μπαρ όπου είδε τον 19χρονο, με τον οποίον είχαν ξανασυναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν.

Όπως ανέφερε, εκείνος την στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του καταγγελλόμενου, ο οποίος, ωστόσο, ισχυρίζεται πως είναι αθώος και πως η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή (05/06) στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.