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Κρήτη: 2χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα - Μάχη δίνουν οι γιατροί

Αγόρι δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας, στο Ρέθυμνο Κρήτης. Μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο.

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Πισίνα
Πισίνα | Shutterstock
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Ανήλικο αγοράκι, μόλις δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης, στο Ρέθυμνο Κρήτης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Διερευνώνται οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες το παιδί, γερμανικής καταγωγής, είχε το ατύχημα.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με απόφραξη αγωγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί έπεσαν κυριολεκτικά πάνω του και κατάφεραν να το επαναφέρουν ωστόσο παραμένει στα επείγοντα και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη ωστόσο με θετική πρόβλεψη.

Τα αίτια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές.

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