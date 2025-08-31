Κρήτη: 48 συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/8) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 48 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων από τις ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, τις ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, καθώς και την ΕΚΑΜ Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ