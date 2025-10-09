Μενού

Κρήτη: 55χρονη καταγγέλλει τον σαδιστή πρώην της για βασανιστήρια - Στο εδώλιο ο 45χρονος

Μια 55 χρονη στο Ηράκλειο κατέθεσε τα ερωτικά βασανιστήρια που υπέστη από τον πρώην σύντροφό της και ο 45χρονος θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή.

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό απασχολεί το Ηράκλειο, μετά τη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα έπειτα από καταγγελία της 55χρονης πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα, με την οποία διατηρούσε σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, κατέθεσε επί ώρες στις αρχές παρουσία ψυχολόγου, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη κακοποίηση, βία και σαδιστική συμπεριφορά.

Όπως υποστήριξε, βίωνε «μαρτυρικές στιγμές» στα χέρια του, κάνοντας λόγο για σωματικά βασανιστήρια που περιλάμβαναν ακόμη και καψίματα με σίδερο και τσιγάρα και «ερωτικά παιχνίδια ασφυξίας». Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη σχέση, καθώς φοβόταν τις αντιδράσεις του και δεν είχε δίπλα της υποστηρικτικό περιβάλλον για να τη βοηθήσει να ξεφύγει.

Σύμφωνα με το cretalive, η δικαιοσύνη άσκησε σε βάρος του 45χρονου βαρύτατη δίωξη για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια, με την κατηγορία της μεθοδευμένης πρόκλησης έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου, ικανού να προκαλέσει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και για παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Παράλληλα, κατηγορείται για βιασμό με χρήση σωματικής βίας, για απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για ενδοοικογενειακή απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που εξακολουθεί να απασχολεί με δραματικές διαστάσεις.

Πηγή: cretalive.gr

