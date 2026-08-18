Κρήτη: 7χρονη τραυματίστηκε από σκύλο – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε από σκύλο το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, στις Γκαγκάλες Μεσαράς.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της 7χρονης μαζί με τον 43χρονο πατέρα της σε σπίτι 34χρονου οικογενειακού φίλου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ο σκύλος που βρισκόταν στον χώρο τραυμάτισε το παιδί στο πρόσωπο.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παραμένει για νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κορίτσι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η μητέρα της 7χρονης, μιλώντας στο «ΔιαSOSτε τη Μεσαρά», ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον πατέρα του παιδιού περίπου στις 23:10 το βράδυ της Κυριακής.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη τόσο του 34χρονου κηδεμόνα του σκύλου όσο και του 43χρονου πατέρα της 7χρονης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και οι ευθύνες των εμπλεκομένων, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.