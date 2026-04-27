Ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, τύπου Αγκούστα Μπελ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 8 το πρωί, κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.

Το ελικόπτερο εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου και εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.



