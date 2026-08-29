Κρήτη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Ιεράπετρα – Σε προχωρημένη σήψη η σορός

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στην περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις αρχές για την έντονη δυσοσμία που ερχόταν από το σπίτι όπου εντοπίστηκε η σορός και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η κατάσταση της σορού καταδεικνύει ότι ο θάνατος του άτυχου άνδρα είχε επέλθει αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τον εντοπισμό του σώματος. Εκτιμάται ότι πρόκειται για αλλοδαπό, Βουλγαρικής καταγωγής.

Τα αίτια αλλά και τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα θα αποσαφηνίσει η νεκροψία - νεκροτομή που θα διενεργηθεί.