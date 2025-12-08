Μενού

Κρήτη: Ανήλικος μέθυσε σε γάμο και κατέληξε στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο πατέρας του

O ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του, ήπιε και ο ίδιος τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

αστυνομία περιπολικό
Αστυνομία | Eurokinissi / Στέφανος Ραπάνης
Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του, ήπιε και ο ίδιος τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.
 

