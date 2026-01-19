Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Όχημα έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην περιοχής Καπετανιανά του δήμου Γόρτυνας της Κρήτης σήμερα, Δευτέρα (19/01), το πρωί.

Στο σημείο στάθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση του οδηγού, με τη συμμετοχή πυροσβεστικής και αστυνομίας.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.