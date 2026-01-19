Μενού

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Ο οδηγός του οχήματος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού το όχημα έπεσε στον γκρεμό.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Όχημα έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στην περιοχής Καπετανιανά του δήμου Γόρτυνας της Κρήτης σήμερα, Δευτέρα (19/01), το πρωί.

Στο σημείο στάθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση του οδηγού, με τη συμμετοχή πυροσβεστικής και αστυνομίας. 

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ