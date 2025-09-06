Κρήτη: «Βροχή» οι καταγγελίες για περιοχή της Θερίσου - Οικογένειες έχουν μείνει χωρίς νερό

Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν κάτοικοι περιοχών του Ηρακλείου στην Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχουν μείνει χωρίς νερό για τρεις ημέρες.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι σε περιοχή της Θερίσου, στην Κρήτη, έχουν μείνει χωρίς νερό επί τρεις ολόκληρες ημέρες, χωρίς καμία προειδοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δεξαμενές και τα ντεπόζιτα έχουν αδειάσει, αφήνοντας οικογένειες με μικρά παιδιά χωρίς νερό ούτε για τις βασικές ανάγκες: μαγείρεμα, καθαριότητα, ακόμη και πόση.

«Δεν αντέχουμε άλλο, είναι απάνθρωπο! Πώς να ζήσουμε χωρίς νερό;» τονίζουν αγανακτισμένοι κάτοικοι, ζητώντας άμεση παρέμβαση και λύση στο πρόβλημα που, όπως λένε, ταλαιπωρεί την καθημερινότητά τους και πλήττει την υγεία τους.

Η υπομονή εξαντλείται, ενώ οι πολίτες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τις δημοτικές αρχές.

Με πληροφορίες από neakriti.gr