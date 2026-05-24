Κρήτη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους γονείς της 3χρονης - Έρευνα για άλλους δύο θανάτους παιδιών

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίηση της 3χρονης από την Κρήτη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του πατέρα της, ενώ εξετάζονται οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της οικογένειας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το cretalive.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε ύστερα από έρευνα και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, μαζί με τη μητέρα της ανήλικης, η οποία ήταν στα χέρια των Αρχών από την αρχή.

Σημειώνεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από την κατάρρευση του παιδιού σε παιδική χαρά. Όταν εξετάστηκε από γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι έφερε σημάδια σοβαρής κακοποίησης.

Σε βάρος των γονιών της μικρής έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι το 3,5 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Έρευνα και για άλλους θανάτους

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί κάνουν γενικότερη έρευνα στο περιβάλλον της οικογένειας, που έχει και άλλα παιδιά.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλοι δύο θάνατοι παιδιών.

Κατά την τοπική πηγή, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού.