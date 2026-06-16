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Κρήτη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, μετά από ατυχήματα με πατίνι

Διασωληνωμένα στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται δύο ανήλικα παιδιά, μετά από δύο ατυχήματα με πατίνι που έλαβαν χώρα μεσα σε ένα εικοσιτετράωρο στην Κρήτη.

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Πεσμένα ηλεκτρικά πατίνια
Πεσμένα ηλεκτρικά πατίνια | Eurokinissi
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Άλλα δύο αρκετά σοβαρά ατυχήματα με πατίνι, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, σημειώθηκαν αυτή τη φορά στην Κρήτη, με αποτέλεσμα δύο ανήλικα παιδιά να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, τα παιδιά είναι ηλικίας 13 και 16 ετών και τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή και το άλλο χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και τα δύο ανήλικα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δυο ατυχήματα διερευνώνται από τις Αρχές.

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