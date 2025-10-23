Κρήτη: Εγκαθίστανται αισθητήρες για τσουνάμι και σεισμούς - «Σπάνιο φαινόμενο με σοβαρές συνέπειες»

Η Κρήτη πρόκειται να ενισχυθεί με τρεις νέους αισθητήρες ανίχνευσης τσουνάμι, που θα συνδεθούν με το εθνικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα εγκατασταθούν και επιπλέον αισθητήρες για την παρακολούθηση σεισμικών φαινομένων. Αυτό ανακοινώθηκε από κορυφαίους επιστήμονες σε διεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο, που αφορά την πολιτική προστασία και τη διαχείριση φυσικών κινδύνων.

Η Κρήτη εισέρχεται σε μια νέα εποχή παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, με ενίσχυση του σεισμολογικού της δικτύου και εγκατάσταση συστημάτων που θα καταγράφουν τις αλλαγές που προκαλούνται από μεγάλους σεισμούς, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε τους κινδύνους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, όπως αυτός του 1956, η Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Αν και το τσουνάμι είναι σπάνιο, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο data center για τη διαχείριση σεισμικών δεδομένων και το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί πυκνό δίκτυο επιταχυνσιογράφων για πιο ακριβή παρακολούθηση.

Το συνέδριο SafeHeraklion 2025, που διοργανώνεται από το ΕΛΜΕΠΑ, συγκεντρώνει επιστήμονες και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και εστιάζει στις νέες τεχνολογίες, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην πολιτική προστασία.