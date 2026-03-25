Κρήτη: Έκλεψε 11.000 ευρώ από τον συγκάτοικό του για να τζογάρει και σκηνοθέτησε διάρρηξη

Μία απίστευτη υπόθεση έλαβε χώρα στην Κρήτη, με άνδρα να κλέβει συγκάτοικό του, για να παίξει τζόγο, και στη συνέχεια να σκηνοθετεί διάρρηξη για να καλύψει τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας άρπαξε τις οικονομίες του ενός εκ των δύο συγκατοίκων του, το ποσό των 11.000 ευρώ, από το σπίτι τους στην Ελούντα και τα χρησιμοποιήσει για να τζογάρει.

Το θύμα της κλοπής έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχασε το σημαντικό ποσό που είχε κρυμμένο στο σπίτι, αλλά ο συγκάτοικος ισχυρίστηκε ότι είχαν κλέψει και από τον ίδιο περίπου 400 ευρώ και σημείωσε πως κάποιος είχε διαρρήξει το σπίτι, αφού υπήρχαν σημάδια παραβίασης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ πληροφορήθηκαν, όμως, ότι ο άνδρας είχε επιστρέψει σπίτι όταν έλειπαν τα άλλα δύο άτομα, προφασιζόμενος ότι κάτι είχε ξεχάσει.

Αφού απέκτησαν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι ήταν αυτός ο ληστής.

Στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.