Κρήτη: Ενώπιον ανακρίτριας ο πατέρας που κατηγορείται για βιασμό των κορών του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου στην Κρήτη οδηγήθηκε το πρωί ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό των δύο κορών του.

Λίγο πριν από τις 11:00, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον ανακρίτριας προκείμενου να απολογηθεί για το σοβαρό κατηγορητήριο.

Ο πατέρας, ειδικότερα, διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλές και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου.

Κατηγορούμενη είναι και η μητέρα, η οποία θα κληθεί να απολογηθεί για άσκηση σωματικής βίας στα παιδιά.

Η απολογία έρχεται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, που αφορά το βρέφος το οποίο γέννησε τον Ιούλιο η 23χρονη κόρη της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τριών παιδιών της οικογένειας, ο πατέρας φέρεται να προέβαινε σε επανειλημμένους βιασμούς από το 2024 έως τα τέλη του 2025 σε βάρος της 23χρονης κόρης του, η οποία αντιμετωπίζει νοητική στέρηση, καθώς και της 14χρονης ανήλικης κόρης του. Τις καταγγελίες υπέβαλαν τα δύο κορίτσια που φέρονται ως θύματα, μαζί με τον αδερφό τους.

Όπως ενημερώνει το neakriti.gr, οι δύο κόρες μένουν, προσωρινά, στο σπίτι του αδελφού τους σε συνθήκες που δεν κρίνονται κατάλληλες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ανήλικες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού, έπειτα από περιστατικό που είχε καταγγείλει η 15χρονη στο σχολείο της, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την είχε χαστουκίσει.

Όσον για το βρέφος της 23χρονης, αυτό βρίσκεται με ανάδοχη οικογένεια και οι αποφάσεις για το μέλλον του θα κριθούν, σε μαγάλο βαθμό, και από την εξέλιξη της υπόθεσης.