Μενού

Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της νεκρής, που βρέθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομική επιχείρηση
Αστυνομική επιχείρηση | Eurokinissi / Κώστας Τζούμας
  • Α-
  • Α+

Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το flashnews.gr, ένας άντρας εντόπισε το σώμα της νεκρής γυναίκας, που ήταν σε προχωρημένη σήψη. 

Το άτομο αυτό κάλεσε την αστυνομία, που έφτασε και απέκλεισε το σημείο. 

Κλήθηκε και ιατροδικαστής για να κάνει μία πρώτη εξέταση.

Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως φαίνεται ότι πρόκειται για μία γυναίκα 56 ετών από τον Καναδά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ