Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το flashnews.gr, ένας άντρας εντόπισε το σώμα της νεκρής γυναίκας, που ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Το άτομο αυτό κάλεσε την αστυνομία, που έφτασε και απέκλεισε το σημείο.

Κλήθηκε και ιατροδικαστής για να κάνει μία πρώτη εξέταση.

Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως φαίνεται ότι πρόκειται για μία γυναίκα 56 ετών από τον Καναδά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.