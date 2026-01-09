Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Το πτώμα μίας γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το flashnews.gr, ένας άντρας εντόπισε το σώμα της νεκρής γυναίκας, που ήταν σε προχωρημένη σήψη.
Το άτομο αυτό κάλεσε την αστυνομία, που έφτασε και απέκλεισε το σημείο.
Κλήθηκε και ιατροδικαστής για να κάνει μία πρώτη εξέταση.
Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως φαίνεται ότι πρόκειται για μία γυναίκα 56 ετών από τον Καναδά.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
- Το παρασκήνιο του ραντεβού με τα μπλόκα, το άδειασμα Δένδια σε Καιρίδη και οι φευγάτοι του ΣΥΡΙΖΑ
- «Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλησπέρα και με λέει αποτυχημένη»: Σάλος με Παπίλα και Λιάγκα - Κατσαρίδη
- Το «αντίο» της Κάτιας Δανδουλάκη στον Χρήστο Πολίτη: Η αναφορά στη «Λάμψη» και η φωτογραφία από το 1972
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.