Κρήτη: Εργαζόμενος κατέρρευσε και έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων σε άδεια πισίνα

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (29/4) σε ξενοδοχειακή μονάδα στα Μάλια της Κρήτης, όταν ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κενή πισίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti.gr, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες από τον Σταθμό Χερσονήσου, που έφτασαν πρώτοι στο ξενοδοχείο, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τον τραυματία από τον πυθμένα της πισίνας.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος είχε ήδη ανακτήσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα τελούν υπό διερεύνηση.