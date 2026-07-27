Μενού

Κρήτη: Εξάρθρωση σπείρας για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες κατά της Ε.Ε.

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη με συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες άνω των 270.000 ευρώ σε βάρος της ΕΕ.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, και σε οικονομικές απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ