Κρήτη: Φερόμενο μέλος της «μαφίας» επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του

Επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (7/9) στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Χανίων, στην Κρήτη, όταν κρατούμενος ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, επιτέθηκε σε τρεις αλλοδαπούς συγκρατούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που έχει διαταχθεί η προσωρινή κράτηση τους και αναμένεται η μεταγωγή τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Κρήτη: Τι είπε «αρχηγός» της μαφίας

Ένας εκ των φερόμενων ως «αρχηγών» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη μίλησε στο Star σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία, αναφέροντας πως συνιστά «κομμάτι» της ευρύτερης οικογενειακής.

«Το 2016 μας φώναξε ο Μητροπολίτης τότε που ήταν εν ζωή, πριν πεθάνει και μας είπε ότι κατέχετε παράνομα την περιουσία της Εκκλησίας, που εμείς την είχαμε πολλά χρόνια από την οικογένειά μου» ανέφερε ένα από τα αδέρφια, που κατηγορείται ως «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη.

«Εδώ μιλάμε, όπως λένε, μία εγκληματική οργάνωση και μας είχαν εμένα και τον αδερφό μου, μας είχανε αρχηγούς. Απ' ό,τι αποδείχτηκε, όχι δεν είχαμε, αλλά ούτε ο τελευταίος παρκαδόρος, δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Από τα εκατό άτομα, μπορεί να γνωρίζαμε κανά δύο γιατί τα Χανιά είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα κι αυτοί δεν ήταν με ναρκωτικά, καμία σχέση» είπε ακόμη στο Star.