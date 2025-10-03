Κρήτη: Γύπας εγκλωβίστηκε σε πολυκατοικία – Επιχείρηση διάσωσης από το Δασαρχείο

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στο Ηράκλειο η απρόσμενη εμφάνιση ενός μεγάλου γύπα, ύψους άνω του μισού μέτρου, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην εσωτερική αυλή πολυκατοικίας.

Το πτηνό, αν και δεν έφερε εμφανή τραύματα, αδυνατούσε να πετάξει λόγω του περιορισμένου χώρου και πέρασε ολόκληρη τη νύχτα προσπαθώντας να διαφύγει, χτυπώντας σε γλάστρες και αντικείμενα.

Οι κάτοικοι, ανήσυχοι για την τύχη του, απευθύνθηκαν αρχικά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στην οργάνωση ANIMA, χωρίς όμως αποτέλεσμα λόγω της ώρας. Στη συνέχεια κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο, αλλά οι πυροσβέστες παραδέχθηκαν ότι δεν διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό ή χώρο φιλοξενίας για τέτοιου είδους περιστατικά. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αφήσουν νερό στο πτηνό και να συμβουλεύσουν τους κατοίκους να περιμένουν μέχρι το πρωί.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ο γύπας συνέχισε τις αποτυχημένες προσπάθειες να πετάξει. Τελικά, γύρω στις 7:30 το πρωί, μετά από νέα επικοινωνία με την ANIMA, κλήθηκε το Δασαρχείο Ηρακλείου.

Οι δασοφύλακες έφτασαν άμεσα, παγίδευσαν προσεκτικά το πτηνό σε ειδικό κλουβί και το μετέφεραν με ασφάλεια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί θα εξεταστεί από ειδικούς και, εφόσον κριθεί υγιές, θα αφεθεί ξανά ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι κάτοικοι που παρακολούθησαν την πολύωρη περιπέτεια του γύπα εξέφρασαν την ανακούφισή τους για την αίσια έκβαση. «Χαρήκαμε πολύ όταν το μάζεψαν οι εξαιρετικοί δασοφύλακες. Ελπίζουμε να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να επιστρέψει ελεύθερο στη φύση», ανέφεραν γείτονες που έζησαν από κοντά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από το Cretalive.gr