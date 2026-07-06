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Κρήτη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ηράκλειο - Οριοθετήθηκε το μέτωπο στην Ιεράπετρα

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα δύο πύρινα μέτωπα της Κρήτης, που ξέσπασαν νωρίτερα στην Ιεράπετρα και το Ηράκλειο.

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φωτια πυροσβεστης
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
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Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα δύο πύρινα μέτωπα της Κρήτης, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση τους επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναφορικά με την φωτιά που ξέσπασε στις 14:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

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