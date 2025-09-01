Κρήτη: Η σύνδεση της εγκληματικής οργάνωσης με έκταση-φιλέτο που ανήκει σε Ιερά Μονή

Το «κουβάρι της υπόθεσης» με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου μεταξύ άλλων φέρεται να εμπλέκονται επιχειρηματίες του νησιού, αστυνομικοί, στρατιωτικοί αλλά και ιερείς, προσπαθούν να «ξετυλίξουν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, συλληφθέντες στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, φέρονται να σχετίζονται και με την πολύκροτη υπόθεση της καταπάτησης και αγοραπωλησίας σε ξένους επενδυτές έκτασης-φιλέτο που ανήκει στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Μία υπόθεση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει προκαλέσει τριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης, και όχι μόνο, και είχε ως αποτέλεσμα την «καρατόμηση» του Επισκόπου Δορυλαίου, Δαμασκηνού Λιονάκη, από τη θέση του ηγουμένου της Μονής.

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα «μυστήρια γεγονότα»

Ο ηγούμενος υποστήριζε με σθένος ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην επίμαχη αγοραπωλησία και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έβλαπτε τα συμφέροντα της Μονής και της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, στην οποία υπάγεται το μοναστήρι του.

Μάλιστα, σύμφωνα με μοναστηριακές πηγές, σε συνεννόηση με καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου σκόπευαν να υποβάλλουν αγωγή κατά των συγκεκριμένων προσώπων-καταπατητών, όμως, όπως υποστηρίζεται, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις καθώς τον απομάκρυναν από τη θέση του με συνοπτικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, μοναστηριακοί κύκλοι επανέφεραν την εν λόγω υπόθεση στη δημοσιότητα μετά τις συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση, καταγγέλλοντας πως για αρκετά χρόνια ο ηγούμενος της Μονής και μοναχοί, ζούσαν σε καθεστώς πλήρους τρομοκρατίας, με αφορμή τη διαμάχη για το ακίνητο.

Υποστηρίζεται ότι είχαν φθάσει στο σημείο να ζητήσουν αστυνομική προστασία λόγω των απειλών και των εκφοβισμών από συγκεκριμένα πρόσωπα που τώρα βρίσκονται στο «κάδρο» για την εγκληματική οργάνωση, ενώ σκέφτονταν ακόμα και να τοποθετήσουν συστήματα ανίχνευσης όπλων και εκρηκτικών στις πόρτες του μοναστηριού.

Καταγγέλλεται, επίσης, ότι όταν κάποια μέρα ο ηγούμενος αποφάσισε να καταγγείλει προ ετών τα όσα συνέβαιναν σε υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛΑΣ, πριν προλάβει να εξέλθει από το υπηρεσιακό του γραφείο, δέχθηκε απειλητικό τηλεφώνημα από συλληφθέντα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Υποστηρίζεται ότι μπροστά στο τηλεφώνημα βρέθηκαν δύο αυτήκοοι μάρτυρες.

Τέλος, στην επιφάνεια έρχεται και ένα ακόμα περίεργο περιστατικό που είχε σημειωθεί το 2014, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται συγκεκριμένοι ύποπτοι. Μέσα από έγγραφα προκύπτει ότι το αυτοκίνητο του τότε αρχιμανδρίτη, Δαμασκηνού, είχε υποστεί δολιοφθορές. Κάποιοι δηλαδή είχαν «πειράξει» το όχημα, σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Την περίοδο εκείνη ο αρχιμανδρίτης ήταν πρωτοσύγκελος στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και χειριζόταν σημαντικές υποθέσεις τόσο της Μητρόπολης όσο και της Μονής Τζακαρόλων, στην οποία ήταν μοναχός και πάντα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της. Μεταξύ των θεμάτων αυτών ήταν και οι εκτάσεις της Μονής. Όταν ο Μητροπολίτης πληροφορήθηκε για τη δολιοφθορά στο αυτοκίνητο του πρωτοσύγκελου του, απέστειλε επιστολή με την οποία τον εξουσιοδοτούσε να προβεί σε καταγγελία προς τις Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξέφραζε την συμπαράσταση του.

Πηγή: cretalive.gr