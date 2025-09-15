Κρήτη: Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα ενός άνδρα - Αντιμέτωπος με πολλαπλά τραύματα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη ενώ το χρησιμοποιούσε ένας άνδρας, προκαλώντας εκτεταμένα τραύματα στο στόμα του και φωτιά σε κουρτίνα του χώρου, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο στόμα και θα χρειαστεί πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές θεραπείες για την αποκατάστασή τους. Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε ανάφλεξη σε κουρτίνα, δημιουργώντας σκηνές πανικού στον χώρο.

Δύο δόντια εξοστρακίστηκαν, τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλη του, σύμφωνα με τον οδοντίατρο που τον εξέτασε. Το περιστατικό αποδόθηκε στην ανάκρουση του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Ο οδοντίατρος Μανώλης Αγγελάκης περιέγραψε ότι «το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά».

Πρόσθεσε πως «από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν».

Το θύμα θα υποβληθεί σε σειρά πολύωρων οδοντιατρικών πράξεων για την αποκατάσταση των βλαβών. Η υπόθεση επισημαίνει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε κλειστούς χώρους.

