Κρήτη: Ημιβύθιση πλοίου που είχε προσαράξει στη Σητεία

Ημιβύθιση υπέστη το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο προσάραξε στις 24 Ιουλίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, σε χαρτογραφημένο ύφαλο.

Στο πλοίο δεν υπήρχαν εππιβαίνοντες και μετά την προσάραξη, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλάμβαναν την απάντληση καυσίμων και λιπαντικών, την εκφόρτωση του φορτίου (γυψοχώμα) και τη συγκόλληση των εξωτερικών και καταμετρητικών σημείων του πλοίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.