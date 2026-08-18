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Κρήτη - Κάηκε το πελεκούδι, κυριολεκτικά: Μεγάλη φωτιά σε αποστακτήριο τσικουδιάς

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) στην Κρήτη, σε επαγγελματικό κτήριο που στεγάζει αποστακτήριο τσικουδιάς του Ρεθύμνου.

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Η φωτιά στον χώρο του αποστακτηρίου
Η φωτιά στον χώρο του αποστακτηρίου | Eurokinissi
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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) σε επαγγελματικό κτήριο που στεγάζει αποστακτήριο τσικουδιάς, πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι του Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση και ισχυρή κινητοποίηση δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Κρήτη - Αποκαΐδια η επιχείρηση

Το κτήριο κάηκε ολοσχερώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν περιορίσει τη φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευαν ευτυχώς άνθρωποι. Όλοι οι εργαζόμενοι του αποστακτηρίου ήταν στον αύλειο χώρο της επιχείρησης για εξωτερικές εργασίες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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