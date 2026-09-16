Κρήτη: Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ - Δυσκολία στη μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο

Κατολίσθηση συνέβη πριν λίγη ώρα στην Κρήτη πριν από το κόμβο του Φόδελε, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε. Επισημαίνεται πως έχουν προκληθεί προβλήματα στον ΒΟΑΚ, σύμφωνα με το neakriti.gr την ώρα που η βροχόπτωση έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Χώματα και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει εντελώς το ρέυμα κυκλοφορίας προς το Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο πριν από τον κόμβο του Φόδελε, όπου περίπου 100 μέτρα νωρίτερα έχει σημειωθεί υποχώρηση τμήματος του πρανούς, με χώματα και υλικά να καταλήγουν στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη βροχόπτωση, η οποία έχει αφήσει σημαντικές ποσότητες νερού σε περιοχές της Κρήτης. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν και σε ποιο βαθμό η κατολίσθηση συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα είναι επιβαρυμένο από τη βροχή και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα έχει διακοπεί.