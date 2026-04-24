Κρήτη: Κλειστά τα σχολεία στη Σητεία μετά τους μετασεισμούς στο Λασίθι

Κλειστά θα είναι τα σχολεία της Σητείας στην Κρήτη, μετά την δόνηση των 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου, κατόπιν απόφασης του δήμου την Παρασκευή (24/4).

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα γίνει «διακοπή μαθημάτων με φυσική παρουσία στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σ.Α.Ε.Κ., Εσπερινό Λύκειο και τα ολοήμερα τμήματα των σχολικών μονάδων Δήμου Σητείας, λόγω έντονης και επαναλαμβανόμενης σεισμικής δραστηριότητας».

Σεισμός στο Λασίθι

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:58 και είχε επίκεντρο περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια της Γουδουρά στο Λασίθι.

Διαβάστε επίσης: Σεισμός: Οι 4 περιοχές στην «κόκκινη ζώνη» – Η μαθηματική πρόβλεψη του Παπαδόπουλου

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 7,7 χιλιόμετρα. Στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων, ο καθηγητής Άκης Τσελέντης, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν αναμενόμενη για τους επιστήμονες, συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, υπογραμμίζοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από τον αδικαιολόγητο πανικό και την πιθανή πτώση αντικειμένων εντός των οικιών.