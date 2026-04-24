Νέος σεισμός, αυτή τη φορά της τάξης των 5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:58 και είχε επίκεντρο περιοχή 18 χιλιόμετρα νότια της Γουδουρά στο Λασίθι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 7,7 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Οι οδηγίες Τσελέντη και η προειδοποίηση για «σεισμικό κύμα»

Σχολιάζοντας την εξέλιξη του φαινομένου, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν αναμενόμενη για τους επιστήμονες, αφού τους τελευταίους μήνες είχε καταγραφεί αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία στην περιοχή.

Ο κ. Τσελέντης εκτίμησε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ωστόσο προειδοποίησε ότι λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους είναι αναμενόμενο να ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, ο καθηγητής συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, υπογραμμίζοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από τον αδικαιολόγητο πανικό και την πιθανή πτώση αντικειμένων εντός των οικιών.

Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες παλαιότερων κτισμάτων να ζητήσουν έλεγχο από μηχανικούς σε περίπτωση που παρατηρήσουν καταπονήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αποφυγή των θαλάσσιων δραστηριοτήτων για τις προσεχείς ημέρες, ειδικά για τα μικρά παιδιά, θυμίζοντας ότι ανάλογος σεισμός στην ίδια περιοχή το 2020 είχε συνοδευτεί από μικρό τσουνάμι.