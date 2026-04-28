Κρήτη: Μάχη για τη ζωή 4χρονου μετά από επίθεση σκύλου – Διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Χανίων

Το Σοκ προκαλεί το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στο χωριό Βατόλακκος των Χανίων, με θυμά ένα τετράχρονο παιδί το οποίο δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.
Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων φέροντας βαρύτατα τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο αλλά και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του.
Όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Ο Γιώργος Μπέας, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων για τη σταθεροποίηση της υγείας του μικρού ασθενούς.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, ενώ ήδη προετοιμάζεται η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να λάβει την ειδική φροντίδα που απαιτεί τα σοβαρά τραύματά του.
