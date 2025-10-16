Κρήτη: Μαθητές πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω σε αγοραπωλησία αεροβόλου εντός σχολείου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολείο του Ηρακλείου όταν τρεις μαθητές συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να επιχειρούν αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου εντός του σχολικού χώρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας μαθητής προσπάθησε να πουλήσει το όπλο σε συμμαθητή του έναντι 30 ευρώ. Την ώρα που έδειχνε το αεροβόλο, η διευθύντρια αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να το διακόψει, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις μαθητές: ο ένας είχε τον ρόλο του πωλητή, ο δεύτερος ενδιαφερόταν να το αγοράσει, ενώ ο τρίτος βρέθηκε να κρατά γεμιστήρα. Μετά από έρευνα στην τσάντα του τελευταίου, εντοπίστηκαν ακόμη ένας γεμιστήρας και ένα δεύτερο αεροβόλο, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την έκταση της υπόθεσης.

Η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στην αποβολή και των τριών μαθητών, ενώ αποφασίστηκε η μετακίνησή τους σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.