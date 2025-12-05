Κρήτη: Μαθητής διακινούσε ναρκωτικά με τις «πλάτες» των γονιών του - Κανονική γιάφκα το σπίτι τους

Από μία υπόθεση ενός ανηλίκου που είχε πάρει τον «στραβό δρόμο», η σύλληψη από την ΕΛΑΣ ενός 17χρονου στην Κρήτη οδήγησε τελικά σε μία οικογενειακή «επιχείρηση» με ναρκωτικά.

Όπως μεταφέρει το Κρήτη TV, ο μαθητής συνελήφθη έξω από την είσοδο σχολείου, σήμερα (5/12) το πρωί στον Άγιο Νικόλαο από τη Δίωξη Ναρκωτικών, έπειτα από έλεγχο που οδήγησε στον εντοπισμό ουσιών στην κατοχή του.

Για τη μητέρα του συντάχθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας, ενώ αναζητείται από την αστυνομία και ο πατέρας του.

Κρήτη: Η υπόθεση «πυκνώνει»

Η υπόθεση ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Με βάσιμες υποψίες οι αστυνομικοί της Δίωξης διεξήγαν έλεγχο και στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρέθηκαν πολλαπλάσιες ποσότητες ναρκωτικών και ανεξήγητων χρηματικών ποσών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν:

1.998 γρ. κάνναβης

2,1 γρ. κοκαΐνης

το ποσό 27.710 ευρώ

ζυγαριά ακριβείας

ένα μαχαίρι

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν πως η ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τα δεδομένα της τοπικής «μαύρης» αγοράς.