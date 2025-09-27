Κρήτη: Μαζικός εκβρασμός Zιφιών – Ερευνώνται στρατιωτικά σόναρ

Ανησυχία προκαλεί η σειρά μαζικών εκβρασμών Zιφιών (Ziphius cavirostris) στη νοτιοανατολική Κρήτη, με τουλάχιστον επτά περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες.

Τέσσερις φάλαινες εντοπίστηκαν νεκρές σε γειτονικές ακτές, ενώ ένας πέμπτος Zιφιός οδηγήθηκε από πολίτες πίσω στα ανοιχτά, χωρίς να υπάρχουν νεότερα για την τύχη του. Λίγο αργότερα, τρία ακόμη κητώδη ξεβράστηκαν σε περιοχές μεταξύ Ιεράπετρας και Μύρτου, κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές και εθελοντές.

Η επιστημονική κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες για τα αίτια των θανάτων, με το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος να διερευνά το ηλεκτρονικό ίχνος πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Οι Zιφιοί είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε υποβρύχια ηχορρύπανση, ειδικά σε συχνότητες που χρησιμοποιούνται από πολεμικά σόναρ, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απότομη ανάδυση και θανατηφόρα εμβολή.

Η απουσία εξειδικευμένων ομάδων και εξοπλισμού δυσχεραίνει την πραγματοποίηση πλήρων νεκροψιών, που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τα αίτια των θανάτων. Παράλληλα, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Κρήτης και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να κρύψουν επιπλέον περιστατικά.

Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αrchipelagos