Κρήτη: «Με πυροβόλησε και μου έκοψε τη γλώσσα» - Σοκάρει κτηνοτρόφος θύμα άγριας επίθεσης

Σοκάρει η μαρτυρία 69χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης μέσα στο ποιμνιοστάσιό του στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου το 2024. Ο δράστης τον πυροβόλησε και του έκοψε τη γλώσσα.

Ο άνδρας, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το cretalive.gr, πήγε στον χώρο όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα από τις συλλήψεις ατόμων για υποθέσεις ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων.

Στην κατάθεσή του, ο 69χρονος περιέγραψε το πώς ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο έδαφος, ενω στη συνέχεια τον πυροβόλησε και του έκοψε τη γλώσσα. Για να μπορέσει να γλιτώσει, όπως είπε, αναγκάστηκε να προσποιηθεί τον πεθαμένο.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι...» είπε, χαρακτηριστικά.

«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

»Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω» επεσήμανε, κατά τη δεύτερη κατάθεσή του.

«Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει "πέθανε". Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές» συμπλήρωσε.

Όπως φάνηκε από τις κάμερες ασφαλείας, ο δράστης είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο από τα ξημερώματα και μάλλον περίμενε τον 69χρονο.

Όταν έφυγε, ο κτηνοτρόφος κάλεσε τον γιο του, φωνάζοντας για βοήθεια. «Τρέξτε, με σκοτώσανε» είπε.