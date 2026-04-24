Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Συνεχίζεται η πίεση των μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη. Τα ξημερώματα, 56 άτομα μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, αφού εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο να επιβαίνουν σε ακυβέρνητη λέμβο, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διασωθέντες, μετά την ασφαλή περισυλλογή και την πρώτη στάση στους Καλούς Λιμένες, φιλοξενούνται πλέον σε χώρο προσωρινής παραμονής, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα.