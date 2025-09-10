Κρήτη: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές - Συλλήψεις και εντάλματα

Νέα σειρά αποκαλύψεων για ζωοκλοπές ξεδιπλώνεται στην Ορεινή Κρήτη από αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, που ξεκίνησε σήμερα, 10/9, τα ξημερώματα με επίκεντρο Βορίζια, Καμάρες και άλλες περιοχές στην ορεινή ζώνη Ρέθυμνο - Μεσαρά.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε εντάλματα και συλλήψεις ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως θεωρούν ότι εξαρθρώνεται εγκληματική οργάνωση η οποία ενέχεται σε ζωοκλοπές και κάθε είδους παραβατική συμπεριφορά.

Τρεις μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι οι συλλήψεις ενώ αναμένεται να εκτελεστούν πάνω από 10 εντάλματα.

Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ εξελίσσονται σε Ρέθυμνο Ηράκλειο και Λασίθι όπου έχουν γίνει οι πρώτες συλλήψεις.

Διεξάγονται με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ Κρήτης καθώς προηγούμενες έρευνες που αφορούν ουσιαστικά στην ίδια ευρεία οικογένεια και πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους, είχε καταλήξει επεισοδιακά με αστυνομικούς να αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν.

