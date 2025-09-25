Ανησυχία στην Κρήτη: Τρεις νεκρές φάλαινες μέσα σε ένα 24ωρο

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ξεβράστηκαν τρεις νεκρές φάλαινες στην Κρήτη, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Το πρώτο θηλαστικό που είναι περίπου 2,5-3 μέτρα ξεβράστηκε στην περιοχή της Μονομπούκας, 300 μέτρα από την Αρμενόπετρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεύτερο κήτος ξεβράστηκε στην περιοχή «Καλικοβρέχτης», ανάμεσα στα Τέρτσα και στο Μύρτο και λίγο μετά και ένα τρίτο θηλαστικό.

Για το θέμα επιλαμβάνεται το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, ενώ για το ζωντανό θηλαστικό, κινητοποιήθηκε και ομάδα κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» μετά από επικοινωνία του με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κερατοκάμπου & Καψάλων «Η Βίγλα».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2022 στην παραλία Κρεμαστή της Ρόδου, όπου μια ραμφοφάλαινα (Ziphius cavirostris) μήκους 5,30 μέτρων βρέθηκε νεκρή. Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν στην κατάποση περίπου 15 κιλών πλαστικό το οποίο είχε προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, εμποδίζοντας την κανονική της διατροφή και οδηγώντας σε καχεξία και θάνατο.

ΑΡΙΩΝ: Ανακοίνωση για τις τρεις φάλαινες που ξεβράστηκαν στην Κρήτη

Η ομάδα ΑΡΙΩΝ μάλιστα έβγαλε μια νέα ανακοίνωση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διερευνώνται τα αίτια που τυχόν να συμβάλλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, είναι από το πρωί εν εξελίξει. Στα σημεία εκβρασμών έσπευσαν άμεσα κτηνίατροι του Δικτύου Κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» στη Κρήτη, μέλη του «ΑΡΙΩΝ», μέλη της ΟΔΕ Κητωδών και βιολόγοι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Κρήτης καθώς και στελέχη των Λιμενικών Αρχών.

Προς το παρόν, όλα τα ζώα είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις.

Επίσης, ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό. Θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενημέρωση μόλις βγουν τα αποτελέσματα από τον “ΑΡΙΩΝ”, μέχρι τότε παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, μακριά από τα ζώα για λόγους υγείας και να αποφεύγει ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης ή ημιπληροφόρησης.

Σε τυχόν παρατήρηση νέων προσαράξεων, παρακαλούμε ενημερώστε το πλησιέστερο λιμεναρχείο και τον “ΑΡΙΩΝ”.

Με πληροφορίες από viannitika.gr και Meteo Hellas