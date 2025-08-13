Κρήτη: Νεκρός 85χρονος κολυμβητής στον Κόκκινο Πύργο - Ο τέταρτος από πνιγμό σε λίγες ημέρες

Τέσσερις νεκροί -από πνιγμό- τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, τρεις στο Ηράκλειο και ένας στην Επισκοπή Ρεθύμνου, καθώς ένας 85χρονος σήμερα (13/8) άφησε την τελευταία του πνοή στον Κόκκινο Πύργο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους λουόμενους και τον ναυαγοσώστη της παραλίας να προσπαθούν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς ο ηλικιωμένος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο άτυχος άνδρας στην Κρήτη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα, ακόμη ένας ηλικιωμένος άνδρας κινδύνεψε να πνιγεί, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη και των λουόμενων αποτράπηκαν τα χειρότερα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr