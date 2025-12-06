Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο ο 45χρονος αθλητής ΑμεΑ Κανάκης Κωνσταντάκης

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα, στην Κρήτη ο θάνατος του Κανάκη Κωνσταντάκη, αθλητή ΑμεΑ, μετά από τροχαίο.

Όπως μεταφέρει το Mega, o αθλητής μπάσκετ, κατηφόριζε την οδό Αγίου Νικολάου με το όχημα του όταν εχθές το απόγευμα, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο και ύστερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

«Έχουμε μιλήσει με το λιμενικό που είναι αρμόδιο στο σημείο να δούμε αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα, δηλαδή αν κάποιο πήγε να το προσπεράσει, ήτανε πολύ κοντινό και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γαμπρός του 45χρονου.

Πριν από 23 χρόνια ένα σοβαρό τροχαίο τού είχε προκαλέσει την αναπηρία. Δεν είχε πτοηθεί όμως και συνέχισε να δίνει αγώνα ζωής.

«Είχε κάνει πάρα πολλές εγχειρήσεις και ήταν πολύ καταπονημένος. Δεν άφησε ο ίδιος τον εαυτό του ποτέ, ήτανε πάντα μέσα σε όλα».

Ο Κανάκης Κωνσταντάκης υπήρξε ενεργό και αγαπητό μέλος των Αετών Κρήτης, με μεγάλη συνεισφορά στα γήπεδα μπάσκετ ΑμεΑ και βαθιά εκτίμηση από την τοπική κοινωνία.

