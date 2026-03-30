Κρήτη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών νεαρών στον Ψηλορείτη

Συναγερμός σήμανε στις 4 σήμερα (30/03) τα ξημερώματα, όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για περιστατικό ακινητοποίησης αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον χιονισμένο Ψηλορείτη, στην Κρήτη.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, και αστυνομικοί, που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, τον απεγκλωβισμό τους.
Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.