Κρήτη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών νεαρών στον Ψηλορείτη

Δυνάμεις της Πυροσβετιστικής κάτω από αντίξοες συνθήκες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τρεις νεαρούς, των οποίων το όχημα ακινητοποιήθηκε στον χιονισμένο Ψηλορείτη.

Βουνό στην Εύβοια | Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε στις 4 σήμερα (30/03) τα ξημερώματα, όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για περιστατικό ακινητοποίησης αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί ηλικίας 24, 25 και 27 ετών, στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού, στον χιονισμένο Ψηλορείτη, στην Κρήτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, και αστυνομικοί, που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, τον απεγκλωβισμό τους.  

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί οι νεαροί που είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

